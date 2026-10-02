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    Kupferpreis

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    Ruhiger Handel: Kupfer bleibt nahe 14.277,19 USD

    Ruhiger Handel: Kupfer pendelt seitwärts.

    Kupferpreis - Ruhiger Handel: Kupfer bleibt nahe 14.277,19 USD
    Foto: AdobeStock
    Eine ruhige Sitzung prägt den Handel. Kupfer steht nach einem kaum veränderten Verlauf bei 14.277,19USD und zeigt keine klare Tendenz. Oft spiegeln solche Bewegungen eine tiefe Marktunsicherheit wider. Erst mit frischen Daten zu Produktion oder Lagerbeständen entstehen neue Impulse.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,73 %
    1 Monat +0,82 %
    3 Monate +8,16 %
    1 Jahr +40,76 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Kupfer London Rolling gesteckt. Damals lag der Kurs bei 4.794,97USD. Heute steht er bei 14.277,19USD. Das Investment wäre auf 14.887,7USD gewachsen – eine Steigerung von +197,75 %.

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    Kupfer London Rolling

    +0,23 %
    -2,54 %
    +0,79 %
    +7,12 %
    +36,75 %
    +73,16 %
    +55,67 %
    +195,05 %
    +74,11 %




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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