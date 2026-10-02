JPMORGAN stuft DANONE auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet das Kerngeschäft der Franzosen im dritten Quartal besser als befürchtet. Sie gab den Aktien daher am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 28. Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch". Das organische Wachstum sieht sie bei 3,6 Prozent./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 23:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 58,16EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.





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