JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal sieht der Analyst Akash Gupta mehr Chancen als Risiken, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 11. November schrieb. Er änderte grundsätzlich nichts an seiner Gesamtjahresprognose für die Dänen, sieht das Geschäftsjahr aber spätlastiger./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,26EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
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