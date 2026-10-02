US-Kupferbergbau nimmt Fahrt auf

Machbarkeitsstudien werden abgeschlossen, Genehmigungsanträge gestellt, Zeitpläne skizziert. Und das Wichtigste: Minen gehen an den Start. Der Aufschwung des US-Kupferbergbaus kommt schnell und mit Wucht. Ein neuer Produzent könnte mit seinem nächsten Großprojekt auf knapp 200 Mio. Pfund Kupfer pro Jahr kommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) hat die kommerzielle Kupferproduktion in der Johnson Camp Mine im Cochise County im US-Bundesstaat Arizona erreicht. Nach einer Rekordproduktion im August (gut 1,3 Mio. lbs Kupferkathoden) kamen bis Mitte September knapp 0,9 Mio. lbs hinzu. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht: Johnson Camp wird auf eine Nennproduktionskapazität von bis zu 25 Mio. lbs pro Jahr hochgefahren. Produziert wird im Verbund mit der Rio Tinto-Tochter Nuton, deren Laugungstechnologie zum Einsatz kommt.

Gunnison startet Kupferproduktion - doch das Flaggschiffprojekt kommt erst noch

Die Zusammenarbeit gewinnt weiter an Substanz: Der optimierte Minenplan sieht rund 3 Mio. zusätzliche US-short-tons mineralisierten Materials vor, die innerhalb der Demonstrationsphase von 2027 bis 2029 abgebaut werden sollen. Nuton hat dafür eine Zahlung von 8 Mio. USD vereinbart, die Gunnison im vierten Quartal erwartet. Auf die zuvor bedingt zugesprochenen DOE-48C-Steuergutschriften verzichtet das Unternehmen dagegen. Hinzu kommen erwartete erstattungsfähige Steuergutschriften aus Arizona von insgesamt 2 Mio. USD, davon 1,62 Mio. USD im laufenden Quartal.

„Unser Kupfer wird vor Ort abgebaut und zu fertigen Kupferkathoden verarbeitet. So stellen wir im Inland produziertes Metall zur Unterstützung der amerikanischen Lieferketten in den Bereichen Verteidigung, Energie und Technologie bereit“, bringt Gunnison CEO Craig Hallworth das auf den Punkt, was die Branche vor Ort derzeit prägt. Die US-Kupferproduktion steht nicht nur vor einem Comeback. Das Comeback hat begonnen: Minen gehen an den Start, erfolgreiche Machbarkeitsstudien füllen die Pipeline.

Taseko, Rio, Hudbay, Ivanhoe: Produktion startet oder rückt näher

Taseko Mines etwa produziert seit Februar Kupferkathoden in seinem neuen Bergwerk Florence Copper in Arizona. Für das Anlaufjahr wurden 30-35 Mio. lbs angesetzt, bei voller Auslastung sind rund 85 Mio. lbs pro Jahr vorgesehen. Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) und BHP (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524) treiben unterdessen ihr Resolution Copper JV in Arizona voran. Nach dem wichtigen Landtausch sind Aufträge über 110 Mio. USD für Bohrungen und Untertageausbau vergeben. Das Projekt könnte langfristig bis zu ein Viertel der US-Kupfernachfrage decken.