UBS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 27 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten von Tilrekimig gegen Atopische Dermatitis seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Michael Yee am Donnerstag. Das Mittel erscheine vielversprechend und gut verträglich./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 25,09EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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