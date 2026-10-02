JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +32,44 %/+73,51 % bedeutet.