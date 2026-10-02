ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Adidas-Kursziel auf 210 Euro
- Prognosen bis 2028 um bis zu 10 Prozent gekappt
- Neuheiten-Pipeline und Handel stimmen Liu positiv
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht um bis zu 10 Prozent. Sie begründete dies mit einer skeptischeren Brancheneinschätzung. Als beruhigend empfindet Liu aber die breite Neuheiten-Pipeline, positive Signale aus dem Einzelhandel und weitgehend positive Checks der Vertriebskanäle./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +32,44 %/+73,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 210 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Heute wird gesoffen, daher steigt erst die Aktie, dann der Pegel! Happy Friday
Bei 1000 € brauche ich dann aber einen neuen Namen für mein Depot: nicht mehr Adidas-Position, sondern Adidas-Vermögensverwaltung
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