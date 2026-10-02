ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt ING auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan hebt ING-Kursziel auf 38,30 Euro an
- Analystin Lee erwartet optimistische Berichtssaison
- Lee sieht Ausschüttungen 9 Prozent über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 36,30 auf 38,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee geht nach einem starken Quartal optimistisch in die Berichtssaison und gab den ING-Aktien am Donnerstag daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 4 Prozent an - vornehmlich aufgrund höherer Zinsen. Die Gesamtausschüttungen in diesem Jahr sieht Lee mit 6,7 Milliarden Euro etwa 9 Prozent über dem Konsens./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +2,24 %/+25,33 % bedeutet.
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