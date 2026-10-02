JPMorgan setzt ING auf 'Positive Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 30,25 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +2,24 %/+25,33 % bedeutet.