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    Goldene Zukunft? La Francaise Systematic European Equities R im Check

    Gold steht im Spannungsfeld zwischen Zinswende, geopolitischen Risiken und Minenkosten – doch robuste Fundamentaldaten halten den glänzenden Anlageklassiker attraktiv.

    Goldene Zukunft? La Francaise Systematic European Equities R im Check
    • Gold dürfte wegen Zinserwartungen, schwankender US-Renditen und des volatilen US-Dollars kurzfristig starken Preisschwankungen unterliegen; geopolitische Konflikte und die US-Zwischenwahlen könnten das verstärken.
    • Trotz kurzfristiger Belastungen gelten die langfristigen Gold-Fundamentaldaten als solide: Schmucknachfrage, Investitionen und Zentralbankkäufe stützen den Markt.
    • Der durchschnittliche Goldpreis lag seit Anfang 2026 (Stand 18. September) bei 4.555 US-Dollar je Unze – 1.113 US-Dollar über dem Durchschnitt von 2025.
    • Höhere Energiepreise belasten Goldminen, doch der gestiegene Goldpreis gleicht dies aus. Bei Gesamtkosten von rund 1.800 US-Dollar je Unze bleiben die Margen günstig.
    • Minenunternehmen zeigen mehr Kapitaldisziplin: Bei großen Produzenten flossen 2025 fast 36 % der Kapitalallokation an Aktionäre; Investitionsausgaben machten weniger als die Hälfte aus.
    • Gold kann Portfolios angesichts wirtschaftlicher Risiken, hoher Staatsschulden und eines schwächeren US-Dollars diversifizieren. Minenaktien bieten bei hohen Goldpreisen zusätzliche operative Hebelwirkung, sind aber risikoreicher als physisches Gold.

    Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,24EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.


    La Francaise Systematic European Equities R

    -0,07 %
    -2,50 %
    -3,70 %
    -3,46 %
    +8,08 %
    +38,81 %
    +31,61 %
    +54,73 %
    +74,63 %
    ISIN:DE0009763201WKN:976320
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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