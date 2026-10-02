Goldene Zukunft? La Francaise Systematic European Equities R im Check
Gold steht im Spannungsfeld zwischen Zinswende, geopolitischen Risiken und Minenkosten – doch robuste Fundamentaldaten halten den glänzenden Anlageklassiker attraktiv.
- Gold dürfte wegen Zinserwartungen, schwankender US-Renditen und des volatilen US-Dollars kurzfristig starken Preisschwankungen unterliegen; geopolitische Konflikte und die US-Zwischenwahlen könnten das verstärken.
- Trotz kurzfristiger Belastungen gelten die langfristigen Gold-Fundamentaldaten als solide: Schmucknachfrage, Investitionen und Zentralbankkäufe stützen den Markt.
- Der durchschnittliche Goldpreis lag seit Anfang 2026 (Stand 18. September) bei 4.555 US-Dollar je Unze – 1.113 US-Dollar über dem Durchschnitt von 2025.
- Höhere Energiepreise belasten Goldminen, doch der gestiegene Goldpreis gleicht dies aus. Bei Gesamtkosten von rund 1.800 US-Dollar je Unze bleiben die Margen günstig.
- Minenunternehmen zeigen mehr Kapitaldisziplin: Bei großen Produzenten flossen 2025 fast 36 % der Kapitalallokation an Aktionäre; Investitionsausgaben machten weniger als die Hälfte aus.
- Gold kann Portfolios angesichts wirtschaftlicher Risiken, hoher Staatsschulden und eines schwächeren US-Dollars diversifizieren. Minenaktien bieten bei hohen Goldpreisen zusätzliche operative Hebelwirkung, sind aber risikoreicher als physisches Gold.
Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,24EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
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