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    Deutsche Anleihen mit Kursgewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future steigt zum Start um 0,33 Prozent
    • Zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 3,44 Prozent
    • Frankreichs Anleihen geraten unter Renditedruck
    Deutsche Anleihen mit Kursgewinnen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,33 Prozent auf 121,19 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,44 Prozent. Unterdessen weitet sich der Zinsabstand in den Ländern der Eurozone aus. Insbesondere Staatsanleihen aus Frankreich stehen unter Druck - die Rendite steigt entsprechend.

    Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen. Die Helaba-Experten gehen wegen vorheriger Signale davon aus, dass an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen "keine grundsätzlichen Zweifel" aufkommen sollten.

    Davor stehen aber noch in der Eurozone die Verbraucherpreise an, bei denen die Helaba auf die bereits vermeldeten Anstiege in großen Euro-Ländern verweist. Ob damit die Zinserhöhungserwartungen forciert werden, sei angesichts bereits drei eingepreister Zinsschritte fraglich./jha/stk






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