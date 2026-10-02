RBC senkt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 38,85 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -3,82 %/+9,18 % bedeutet.