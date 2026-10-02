ANALYSE-FLASH
RBC senkt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro
- RBC senkt Commerzbank-Kursziel von 43 auf 40 Euro
- RBC stuft Commerzbank-Aktie auf Sector Perform ab
- Unicredit-Pläne schaffen Wert, erhöhen aber Risiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 38,85 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -3,82 %/+9,18 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Mal abwarten was unser Finanzamt Minister heute hinbekommen wird. Habe diesbezüglich keine große Hoffnung
Moin,