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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Commerzbank-Kursziel von 43 auf 40 Euro
    • RBC stuft Commerzbank-Aktie auf Sector Perform ab
    • Unicredit-Pläne schaffen Wert, erhöhen aber Risiken
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 38,85 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -3,82 %/+9,18 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +3,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten starken Kursrückgang nach zuvor kräftigem Anstieg, ein von DB Research gesenktes Kursziel sowie Übernahmespekulationen mit möglichen Folgen für Vorstand und Kurs. Diskutiert werden zudem Inliner und Bonuszertifikate mit Barrieren von 35 bis 50 Euro; bei Verlassen der Spanne droht Totalverlust. Die Quartalszahlen am 5.11. werden als wichtiger Termin gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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