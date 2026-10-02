SGL Carbon rückt für W&W in den SDax auf

ZUG (dpa-AFX) - Der Carbonhersteller SGL Carbon rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) außer der Reihe in den SDax auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDax./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 5,08 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -40,00 %/0,00 % bedeutet.