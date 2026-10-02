INDEX-MONITOR
SGL Carbon rückt für W&W in den SDax auf
- SGL Carbon rückt außer der Reihe in den SDax auf
- Der Wechsel gilt ab Dienstag, dem 6. Oktober
- W&W verlässt den SDax nach Wechsel in den Freiverkehr
ZUG (dpa-AFX) - Der Carbonhersteller SGL Carbon rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) außer der Reihe in den SDax auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDax./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 5,08 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -40,00 %/0,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SGL Carbon - 723530 - DE0007235301
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"nicht logisch" stimmt.
"SGL Carbon Aktie: EBIT springt auf 40,5 Millionen Euro
SGL Carbon meldet dank Konzernumbau deutliche Ergebnisverbesserung. Analysten heben Gewinnprognose an,
Die Kernpunkte:
- Operatives Ergebnis springt auf 40,5 Millionen
- Restrukturierungskosten drastisch gesenkt
- Kooperation mit X-energy für Nukleargraphit
- Analysten erhöhen EPS-Prognose für 2026
Der Wiesbadener Kohlenstoffspezialist SGL Carbon zeigt Medienberichten zufolge erste deutliche Erfolge
Pistorius wurde ja wegen seiner Mittelverwendung schon von diversen Leuten "angezählt".
Das kann dir niemand sagen... Beispiele gefällig;