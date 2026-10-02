🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Investoren sollen zahlen

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon schiebt Nvidia-Chips für 8 Milliarden Dollar aus der Bilanz

    Der Konzern plant Ausgaben in Rekordhöhe. Jetzt sollen externe Investoren sogar Nvidia-Chips finanzieren, die Amazon selbst weiter nutzen will.

    Für Sie zusammengefasst
    Investoren sollen zahlen - Amazon schiebt Nvidia-Chips für 8 Milliarden Dollar aus der Bilanz
    Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

    Amazon prüft einen ungewöhnlichen Finanzierungsdeal für seine KI-Offensive: Nvidia-Chips im Wert von rund 8 Milliarden US-Dollar (etwa 7,1 Milliarden Euro) sollen in eine eigens gegründete Gesellschaft ausgelagert und anschließend zurückgemietet werden. Laut Financial Times führt der Konzern bereits Gespräche mit Investoren. Betroffen wären Tausende Grace-Blackwell-Chips, die in mehr als einem Dutzend US-Rechenzentren installiert sind.

    Die Konstruktion würde Amazon erlauben, die teure Hardware weiter zu nutzen, ohne sie vollständig auf der eigenen Bilanz zu halten. Die neue Gesellschaft soll sich über Anleihen und externe Investoren finanzieren; bis zu 10 Prozent der Anteile könnten verkauft werden. Amazon würde die Chips anschließend zurückleasen. Vereinfacht gesagt: Der Konzern behält Zugriff auf die Rechenleistung, bindet aber weniger eigenes Kapital in der Hardware.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    232,81€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    265,20€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Schritt zeigt, wie groß der Finanzierungsbedarf hinter dem KI-Ausbau inzwischen ist. Amazon rechnet für dieses Jahr mit Investitionsausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar, der Großteil davon soll in KI-Infrastruktur fließen. Bloomberg Intelligence hält es für möglich, dass die großen Cloud-Konzerne bis 2031 zusammen rund 9 Billionen US-Dollar investieren. Allein 2027 könnten dafür Schuldtitel im Volumen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Besonders heikel ist die kurze technologische Lebensdauer der Chips. Finanzierungen, bei denen Grafikprozessoren selbst als Sicherheit für Kredite dienen, werden bereits von Unternehmen wie CoreWeave genutzt. Moderne Rechenzentren müssen ihre Hardware Schätzungen zufolge etwa alle fünf Jahre erneuern, um technologisch konkurrenzfähig zu bleiben. Für Investoren bedeutet das: Sie finanzieren extrem teure Vermögenswerte, die vergleichsweise schnell an Wert verlieren können.

    Amazon und Nvidia äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht. Sollte der Deal umgesetzt werden, wäre er ein weiteres Beispiel dafür, wie stark die KI-Investitionswelle inzwischen auf neue Finanzierungsmodelle angewiesen ist – und wie selbst die größten Tech-Konzerne versuchen, ihre Bilanzen für weitere Milliardeninvestitionen freizuhalten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Investoren sollen zahlen Amazon schiebt Nvidia-Chips für 8 Milliarden Dollar aus der Bilanz Der Konzern plant Ausgaben in Rekordhöhe. Jetzt sollen externe Investoren sogar Nvidia-Chips finanzieren, die Amazon selbst weiter nutzen will.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     