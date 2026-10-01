Bewertung der Aktie hängt auch vom Anthropic-IPO ab!

Der Chipkonzern Broadcom plant, dem Start-up Anthropic bis zu 42 Milliarden Dollar bereitzustellen, damit das Unternehmen seine KI-Prozessoren anmieten kann. Dadurch würde Anthropic zum größten Kunden von Broadcom aufsteigen und im Jahr 2027 etwa ein Drittel des KI-Umsatzes von Broadcom ausmachen. Broadcom folgt damit dem Beispiel seines Konkurrenten Nvidia, der seinen Kunden ebenfalls Finanzhilfen in Milliardenhöhe gewährt, um den Absatz der eigenen Produkte zu steigern. Der weltweit größte Halbleiterhersteller Nvidia beteiligt sich unter anderem an Cloud-Anbietern und mietet ungenutzte Rechenkapazitäten an. Nach weiteren Angaben hat Anthropic für die kommenden Jahre Rechenkapazitäten im Wert von rund 125 Milliarden Dollar gebucht, um den Betrieb von KI-Anwendungen zu gewährleisten.

Diese Rechnung kann für Broadcom nur aufgehen, wenn Anthropic den Börsengang in gewünschter Höhe durchbringt. Andererseits würde das Kartenhaus aus Zirkelgeschäften zusammenbrechen. Dass einige Aktionäre nasse Füße bekommen, deutet auch der aktuelle Chart an. Seit dem Allzeithoch am 3. Juni 2026 bei 495,00 US-Dollar hat das Papier eine Konsolidierungsphase ausgebildet. So notiert die Aktie rund 29 Prozent unter dem Hoch. Generell hat sich der Hochlauf der Aktie ausgehend von Ende Oktober 2022 abgeschwächt. Seit dem Kurssprung am 4. September 2025 aufgrund außergewöhnlicher Quartalszahlen ist die Kursentwicklung als Seitwärtsrange zu charakterisieren. Sollte der Börsengang des Großkunden Anthropic diesen November über die Bühne gehen, könnte die Aktie aus der Seitwärtsrange ausbrechen und Kurs auf das Level des Allzeithochs nehmen. Auf dem Weg dorthin müsste der Aktienkurs zuerst den Widerstand bei 430,84 US-Dollar überwinden. Platzt der Börsengang des Großkunden, könnte der Aktienkurs von Broadcom auch die Unterstützung bei 312,52 US-Dollar durchbrechen und das Niveau des partiellen Tiefs bei 289,96 US-Dollar testen. Fundamental betrachtet sind außergewöhnliche Steigerungen des Bilanzgewinns eingepreist. So geht die Konsensschätzung im Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 von einem Zugewinn von rund 207 Prozent aus. Dies hat ein Sinken des erwarteten KGVs 2027/28 auf 14,37 zur Folge, was dem günstigsten Wert der vergangenen 10 Jahre entspricht.

Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Broadcom Inc. bis auf 412,38 US-Dollar ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN FG16XF) überproportional mit einem Omega von -3,36 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 412,38 US-Dollar (8,82 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 03.11.2027 eine Rendite von rund 63 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 312,52 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 36 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,75 zu 1, wenn bei 312,52 US-Dollar (3,45 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: FG16XF Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,41 – 5,43 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 365,00 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. akt. Kurs Basiswert: 347,75 US-Dollar Laufzeit: 17.09.2027 Kursziel: 8,82 Euro Omega: 3,37 Kurschance: + 63 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

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