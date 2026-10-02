ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'
- JPMorgan senkt Ahold-Ziel auf 22,63 Euro je Aktie
- Analyst erwartet Risiken vor dem Quartalsbericht
- Erwartete Trendumkehr birgt Enttäuschungsrisiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,07 auf 22,63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese geht skeptisch in den Quartalsbericht am 4. November und gab den Aktien der Supermarktkette am Donnerstag daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Der Ausblick wie auch die Markterwartungen gingen immer noch von einer massiven Wende der Trends im vierten Quartal und Anfang 2027 aus, was ein fortwährendes Enttäuschungsrisiko berge. Er hatte bereits im Mai auf offensichtlichere Risse in der Anlagestory hingewiesen und die Aktien als eines der schlechtesten Beispiele auf die "Analyst Focus List" gesetzt./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 31,07 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -30,14 %/+20,67 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 22,63 Euro
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