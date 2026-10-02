JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 31,07 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -30,14 %/+20,67 % bedeutet.