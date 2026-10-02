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    Osisko Gold gibt Neuigkeiten zur Unternehmensführung bekannt

    Osisko Gold gibt Neuigkeiten zur Unternehmensführung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... gibt bekannt, dass im Anschluss an die Mitteilung vom 25. August 2026 bezüglich der geplanten Nachfolge in der Unternehmensführung Elijah Tyshynski mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 die Position des Finanzvorstands des Unternehmens übernommen hat und damit die Nachfolge von Alexander Dann antritt.

     

    ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

     

    Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

     

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

     

    Sean Roosen

    Vorstandsvorsitzender und CEO

    E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

    Tel.: +1 (514) 940-0685

     

    Philip Rabenok

    Vizepräsident, Investor Relations

    E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

    Tel.: +1 (437) 423-3644

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

     

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