WDH/Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm
- Nike plant Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar
- Umsatz sank vier Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar
- Nike baut Stellen ab und stärkt den Sportler-Fokus
(Wiederholung vom Vorabend)
BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Adidas -Rivale Nike greift zu einem verschärften Sparkurs, um aus seiner teilweise hausgemachten Krise zu kommen. Das Sanierungsprogramm soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar bringen, kündigte der Sportartikel-Konzern bei der Vorlage von Quartalszahlen an. Zu den Maßnahmen wird auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill in einer Telefonkonferenz mit Analysten.
Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas unter den Erwartungen der Analysten. Unterm Strich sank der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar. Die Verbraucher seien zurückhalten bei ihren Ausgaben, sagte Hill. Für das noch bis Ende Mai 2027 laufende Geschäftsjahr stellte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund vier Prozent.
Hausgemachtes Tief
Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.
Konzernchef Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,76 % und einem Kurs von 28,50 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +33,12 %/+57,65 % bedeutet.
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Update:
Nach aktuellen Daten von S3 Partners von gestern Abend, sind inzwischen mehr als 87 Mio. Nike-Aktien leerverkauft, so viele wie nie zuvor. Innerhalb eines Jahres stieg die Short-Position um rund 55 Mio. Aktien. Die Shortquote erhöhte sich dabei von weniger als 3 % auf mehr als 7 % des Free Floats. Die Leerverkäufer sitzen 2026 bereits auf geschätzten 1,4 Mrd. Dollar Buchgewinnen. Der Optionsmarkt preist inzwischen eine Kursbewegung von ungefähr ±8 % nach Veröffentlichung ein. Bei positiven Überraschungen insbesondere bei Bruttomarge, Nordamerika oder dem Q2-Ausblick könnte die hohe Shortpositionierung zusätzliche Käufe durch Eindeckungen auslösen und eine positive Kursreaktion verstärken.
In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?