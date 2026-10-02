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    Aktien Asien

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    Verluste überwiegen vor US-Arbeitsmarktdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen schwächeln vor US-Arbeitsmarktdaten
    • Ölpreise und Zinsdruck schüren Inflationssorgen
    • Nikkei und Hongkong fallen, Kospi und ASX steigen
    Aktien Asien - Verluste überwiegen vor US-Arbeitsmarktdaten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich geschwächelt. Damit präsentierten sich die Märkte vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag vorsichtig.

    Einmal mehr überschatteten Druck von der Anleiheseite, hohe Ölpreise und daraus resultierende Inflationssorgen die Kursentwicklung. "In Japan sorgen stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im Großraum Tokio für zusätzlichen Zinsdruck", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,9 Prozent tiefer mit 68.309,46 Punkten. Trotzdem hielt sich der Index auf Wochensicht im Plus.

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    Etwas besser sah es in Südkorea aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verbraucherpreise für September, die keinen wachsenden Inflationsdruck aufgezeigt und im Rahmen der Erwartungen gelegen hatten. Der Kospi gewann rund 0,5 Prozent. Das reichte allerdings nicht, um im Vergleich zum vergangenen Freitag im Plus zu liegen.

    Recht deutlich war dagegen das Minus in Hongkong, während an den chinesischen Festlandsbörsen nicht gehandelt wurde. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone verlor deutliche 2,8 Prozent und verarbeitete damit die Impulse nach der Feiertagspause am Vortag. Dabei standen Finanzwerte unter Druck. Aktien von HSBC gaben deutlich nach.

    Der australische S&P ASX 200 entzog sich mit einem Plus von 0,79 Prozent auf 8.682,10 Punkte der Schwächetendenz. Er holte damit einen Teil der Verluste vom Vortag auf./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 16,85 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18,000GBP was eine Bandbreite von -34,93 %/+6,47 % bedeutet.





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