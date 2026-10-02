Siemens Energy-Bonus-Zertifikat mit 26%-Chance und 42% Schutz

Da der Energietechnikkonzern auf einem guten Weg sei, das obere Ende der Jahresgewinnerwartungen zu erreichen und das Ende September 2026 gestartete umfangreiche Aktienrückkaufprogramm naturgemäß als positiv angesehen wird, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 210 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die auf dem im Vergleich zum Höchststand reduzierten Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Siemens Energy-Aktie in Erwägung ziehen und die auch im Falle einer schwächeren Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielen möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Siemens Energy-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 84 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 184 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000HF0B1L2), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 184 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 84 Euro. Beim Siemens Energy-Aktienkurs von 144,64 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 146,31 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 146,31 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 25,76 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 41,92 Prozent auf 84 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 84 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 146,31 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.