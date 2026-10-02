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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax vor US-Jobbericht wieder über 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt über die Marke von 25.000 Punkten
    • MDax legt zu, Anleihemarkt beruhigt sich etwas
    • US-Arbeitsmarktbericht könnte Zinsdruck erhöhen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax vor US-Jobbericht wieder über 25.000 Punkten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwischen Zins- und Inflationssorgen ist der Dax am Freitag robust in den Handel gestartet. Ein Anstieg um 0,3 Prozent auf 25.020 Punkte reichte dem Leitindex für eine Rückkehr über die 25.000-Punkte-Marke, die am Vortag erstmals seit Juli wieder unterschritten worden war. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte 0,7 Prozent auf 30.467 Zähler zu.

    Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem Ausverkauf. Sorgen bereitet der Helaba die Lage in Frankreich, da französische Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen mit einem Aufschlag rentierten, den es zuletzt 2012 während der Euro-Schuldenkrise gegeben habe.

    Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen. Davor stehen aber noch in der Eurozone die Verbraucherpreise auf dem Plan./tih/jha/






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