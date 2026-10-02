JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die letzten Signale vor dem Quartalsbericht zeigten eine stärkere Abhängigkeit vom vierten Quartal als bislang erwartet, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Das Schlussquartal werde zum klaren Lackmustest vor den hohen Vergleichshürden, die es im ersten Halbjahr 2027 dann zu übertreffen gelte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 141,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 187
Kursziel alt: 187
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 187
Kursziel alt: 187
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