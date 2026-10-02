ON Semiconductor Aktie stark gefragt - 02.10.2026

Die Anleger von ON Semiconductor dürfen sich über ein Kursplus von +6,15 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 75,60€. Schon gestern ging es für die ON Semiconductor Aktie um +5,19 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 75,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei ON Semiconductor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,83 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ON Semiconductor auf +65,46 %.

Während ON Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört ON Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,40 % 1 Monat +20,45 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr +83,51 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 02.10.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,58 Mrd.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von ON Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,89 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,63 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,70 %. Texas Instruments verliert -0,14 % NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,80 %.

ON Semiconductor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.