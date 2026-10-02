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    Besonders beachtet!

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    ON Semiconductor Aktie stark gefragt - 02.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ON Semiconductor Aktie bisher um +6,15 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - ON Semiconductor Aktie stark gefragt - 02.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

    ON Semiconductor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

    Die Anleger von ON Semiconductor dürfen sich über ein Kursplus von +6,15 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 75,60. Schon gestern ging es für die ON Semiconductor Aktie um +5,19 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 75,60. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei ON Semiconductor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,83 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ON Semiconductor auf +65,46 %.

    Während ON Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört ON Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

    ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,40 %
    1 Monat +20,45 %
    3 Monate -9,83 %
    1 Jahr +83,51 %
    Stand: 02.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,58 Mrd.EUR € wert.

    Almonty Industries, Resonac Holdings Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ON Semiconductor

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,89 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,63 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,70 %. Texas Instruments verliert -0,14 % NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,80 %.

    ON Semiconductor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    +5,94 %
    +15,46 %
    +19,66 %
    -10,45 %
    +81,71 %
    -15,39 %
    +89,18 %
    +583,95 %
    +297,11 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124
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