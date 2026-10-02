BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Signale seien etwas mau, auch wenn die avisierte Steigerung der Absatzvolumina wohl etwa auf Höhe des Marktkonsens liege, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Analystenbriefing vor dem Quartalsbericht am 20. Oktober./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:14 / UTC
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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