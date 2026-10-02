BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen für den Spezialisten für Arzneimittel gegen chronische und seltene Erkrankungen an den Gegenwind durch geringere Erstattungen in Deutschland an. Grundsätzlich bleibt er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in Holland aber von der Anlagestory überzeugt. Medios sei gut etablierter Marktführer in einer größer werdenden Nische mit hohen regulatorischen Hürden./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 11,22EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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