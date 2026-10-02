BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Hornbach-Baumärkte schnitten weiter besser ab als der Rest der Branche, schrieb Michael Heider am Donnerstag im Nachgang jüngster Zahlen. Sie gewännen in Schlüsselregionen weiter Marktanteile./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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