RBC stuft Siemens Energy auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 144,9EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.





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