RBC stuft UNICREDIT SPA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ein Zusammenschluss von Commerzbank und HVB könnte näher vor der Tür stehen als bisher gedacht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auf den ersten Blick erscheine dieser "win-win" zu schön, um wahr zu sein. Die komplexen Pläne der Italiener mit der Commerzbank bergen laut dem Experten aber einige Ausführungsrisiken./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 78,09EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.





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