BMW am Jahrestief: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Da BMW auf die richtigen strategischen Themen für eine bessere Geschäftsentwicklung setze bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 82 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

Wie mit der Mehrheit der Automobilaktien ging es seit dem Ende des vergangenen Jahres auch mit der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) deutlich nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 9.12.25 bei 97,88 Euro ein Jahreshoch, so wurde sie am 29.9.26 um 46,5 Prozent tiefer am neuen Jahrestief bei 52,36 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder leicht auf 54,66 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA6EN93, wurde beim BMW-Aktienkurs von 54,66 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Legt die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,125 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,125 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN3WVU0, wurde beim Aktienkurs von 54,66 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,168 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,168 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PL0WCR1, wurde beim Aktienkurs von 54,66 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,38 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktie oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.