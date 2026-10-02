Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +0,81 %

Der MDAX steht bei 30.592,43 PKT und gewinnt bisher +0,80 %. Top-Werte: AIXTRON +4,31 %, SILTRONIC AG +3,98 %, SUESS MicroTec +3,58 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -3,78 %, Lanxess -2,47 %, AUTO1 Group -2,19 %

Der DAX bewegt sich bei 25.109,55 PKT und steigt um +0,53 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,98 %, Hochtief +2,80 %, DHL Group +1,42 % Flop-Werte: Commerzbank -1,36 %, Beiersdorf -0,88 %, Fresenius -0,82 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:44:00) bei 4.011,20 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,31 %, SILTRONIC AG +3,98 %, Verbio +3,81 %

Flop-Werte: Evotec -2,40 %, Nordex -1,27 %, freenet -0,92 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.223,33 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,98 %, DANONE +2,55 %, Schneider Electric +1,97 %

Flop-Werte: Sanofi -3,21 %, UniCredit -1,50 %, TotalEnergies -1,11 %

Der AT 20 steht bei 6.745,85 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,53 %, DO & CO +1,49 %, Wienerberger +1,47 %

Flop-Werte: Lenzing -27,24 %, Palfinger -2,33 %

Der CH 20 steht bei 13.704,21 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.

Top-Werte: ABB +2,57 %, Sika +2,25 %, Sandoz Group +2,06 %

Flop-Werte: UBS Group -0,31 %, Logitech International -0,13 %

Der FR 40 steht bei 7.886,42 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.

Top-Werte: DANONE +2,55 %, LEGRAND +2,46 %, Schneider Electric +1,97 %

Flop-Werte: Stellantis -3,40 %, Sanofi -3,21 %, Kering -1,34 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:21) bei 6.835,00 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,24 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,20 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,97 %

Flop-Werte: Public Power -1,48 %, Jumbo -0,59 %, Athens Water Supply and Sewerage Company 0,00 %