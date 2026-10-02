JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 40 auf 33 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und zweiten Halbjahr unter Druck./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,53 % und einem Kurs von 28,57EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 40
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 40
Währung: USD
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