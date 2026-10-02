ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax vor US-Jobbericht über 25.000 Punkten
- Dax kehrt trotz Sorgen über 25.000 Punkte zurück
- US-Daten zu Arbeit und Inflation geben neue Impulse
- KI-Aktien stützen Dax, Nike belastet Sportwerte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwischen Zins- und Inflationssorgen ist der Dax am Freitag robust in den Handel gestartet. Ein Anstieg um gut ein halbes Prozent auf 25.071 Punkte reichte dem Leitindex für eine Rückkehr über die 25.000-Punkte-Marke, die am Vortag erstmals seit Juli wieder unterschritten worden war. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte 0,8 Prozent auf 30.488 Zähler zu.
Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf. Sorgen bereitet der Helaba die Lage in Frankreich, da dortige Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen mit einem Aufschlag rentierten, den es zuletzt 2012 während der Euro-Schuldenkrise gegeben habe.
Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen. Die Helaba-Experten gehen wegen vorheriger Signale davon aus, dass "keine grundsätzlichen Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten".
Davor stehen aber noch in der Eurozone die Verbraucherpreise an, bei denen die Helaba auf die bereits vermeldeten Anstiege in großen Euro-Ländern verweist. Ob damit die Zinserhöhungserwartungen forciert werden, sei angesichts bereits drei eingepreister Zinsschritte fraglich.
Eine Stütze für den Dax waren wieder einmal die Aktien mit KI-Fantasie, darunter die Index-Spitzenreiter Infineon , Siemens Energy und Hochtief mit Anstiegen zwischen 1,6 und 2,6 Prozent.
Gesprächsstoff lieferte eine Kreise-Meldung, wonach der US-Chipkonzern Broadcom mit einem Konsortium an der Beschaffung von 60 Milliarden US-Dollar arbeitet. Angenommen wird, dass diese dann Branchenunternehmen wie dem KI-Plattformbetreiber Anthropic zufließen werden.
Nachrichtlich standen Sportartikelhersteller im Fokus, nachdem der US-Konkurrent Nike seine Anteile mit einem enttäuschenden Ausblick nach US-Börsenschluss schwer unter Druck gebracht hat. Die Umsatzflaute zwingt die Amerikaner dazu, die Sanierungsstrategie mit einem angekündigten Stellenabbau und umfassenden Geschäftsumbau zu überdenken.
Die Nike-Aktien sackten im außerbörslichen Handel um mehr als acht Prozent ab, womit sie ihr Jahresminus wohl nochmals deutlich ausweiten. Die Kurse von Adidas und Puma konnten sich davon nicht ganz freimachen, auch wenn die Probleme von Nike laut einem Börsianer weitgehend hausgemacht sind. Das Adidas-Minus betrug zuletzt ein Prozent, während Puma 1,4 Prozent einbüßten.
Im MDax folgte der Kurs von Flatexdegiro schlechten Branchennachrichten um 2,6 Prozent nach unten. Der britische Broker IG brachte seine Aktien mit einem enttäuschenden dritten Quartal und einem gekürzten Ausblick stark unter Druck.
Zwei Analystenkommentare bewegten die Papiere von Hensoldt mit plus 3 Prozent und der Commerzbank mit minus 2 Prozent dann noch in unterschiedliche Richtungen. Beide Fälle knüpften an ähnliche Stimmen vom Vortag an. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank ist es nun die kanadische Bank RBC, die ihr positives Votum für das Frankfurter Bankhaus aufgibt. Das Rüstungsunternehmen Hensoldt wurde am Vortag von der Bank of America gelobt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 408 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +17,58 %/+60,34 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.