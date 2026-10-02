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Innovative Investment Solutions GmbH / Zurückziehung: INNO INVEST ...
Für Sie zusammengefasst
- INNO INVEST zieht frühere Medienmitteilung zurück
- Sarah Grimm verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit
- Kontakt: Heidelberger Straße 44, 64285 Darmstadt
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Zurückziehung: INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung
Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Bitte verwenden Sie die Medienmitteilung " INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung " vom 01.10 2026, 10:06 Uhr nicht.
Pressekontakt INNO INVEST
Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit
Mail: mailto:presse@inno-invest.de
Telefon: +49 (6151) 493 716 0
Postanschrift
Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt
inno-invest.de | inno-haftungsdach.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6363593 OTS: Innovative Investment Solutions GmbH
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