BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 68,45EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
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