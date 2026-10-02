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    MLP hebt EBIT-Prognose 2026 auf bis zu 120 Mio. Euro

    MLP überrascht mit einem kräftigen Ergebnissprung: Dank höherer erfolgsabhängiger Vergütungen im Vermögensmanagement hebt der Konzern seine EBIT-Prognose für 2026 deutlich an.

    MLP hebt EBIT-Prognose 2026 auf bis zu 120 Mio. Euro
    Foto: adobe.stock.com
    • MLP erwartet für das dritte Quartal 2026 ein EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von 18,3 Mio. Euro.
    • Haupttreiber sind deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen im Vermögensmanagement.
    • Diese Vergütungen trugen im Q3 2026 rund 21 Mio. Euro zum Umsatz bei, gegenüber 2,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Wegen der positiven Geschäftsentwicklung und weiterer erwarteter Effekte hebt MLP die EBIT-Prognose für 2026 von 100–110 Mio. auf 110–120 Mio. Euro an.
    • Als zusätzliche positive Faktoren nennt das Unternehmen das gestiegene betreute Vermögen und die jüngsten Zinserhöhungen der EZB.
    • Die vollständigen Ergebnisse für Q3 und die ersten neun Monate 2026 sollen am 12. November 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Virtueller Roundtable, bei MLP ist am 21.10.2026.

    Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,290EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,78 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,300EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.361,01PKT (+0,98 %).


    MLP

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