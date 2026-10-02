Berkshire setzt 2,2 Milliarden Dollar auf eine Aktie, die gerade kaum einer will

Die Aktie von Lennar ist 2026 deutlich gefallen, US-Hypothekenzinsen stehen bei 7,3 Prozent. Trotzdem baut Berkshire seinen Anteil auf rund 11 Prozent aus.

Berkshire Hathaway baut seine Wette auf den angeschlagenen US-Wohnungsmarkt deutlich aus. Allein in den letzten drei Septembertagen kaufte der Konzern Lennar-Aktien im Wert von 53,9 Millionen US-Dollar (rund 47,7 Millionen Euro) und erhöhte seine Beteiligung damit auf rund 11 Prozent. Der Gesamtwert des Pakets liegt inzwischen bei etwa 2,16 Milliarden US-Dollar (rund 1,91 Milliarden Euro) – nur knapp hinter Vanguard mit 11,2 Prozent. Der Schritt fällt in eine Phase, in der Lennar operativ unter starkem Druck steht. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus, während Hypothekenzinsen zuletzt 7,3 Prozent und damit nahezu ein Dreijahreshoch erreichten. Gleichzeitig hat Berkshire seine Position im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Für Greg Abel ist das kein kurzfristiger Trade. "Wir rechnen dort nicht mit einer schnellen Erholung", sagte der Berkshire-Chef Anfang September gegenüber CNBC. "Aber wir sehen darin eine Branche, in die wir definitiv investieren wollen, und wir sind langfristig engagiert."