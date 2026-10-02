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Trumps Dilemma: Letzte (manipulierte?) Arbeitsmarktdaten vor Wahlen!
Wenn sie gut ausfallen, steigen die Kapitalmarkt-Zinsen weil die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen durch die Fed steigen würde. Aber Trump braucht angesichts der schlechten Umfragewerte unbedingt gute Zahlen
Heute kommen die letzten US-Arbeitsmarktdaten vor den US-Zwischenwahlen - und die Trump-Regierung steckt in einem Dilemma: wenn sie gut ausfallen, steigen die Kapitalmarkt-Zinsen weil die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen durch die Fed steigen würde. Aber Trump braucht angesichts der schlechten Umfragewerte unbedingt gute Zahlen vom Arbeitsmarkt - so wie letzten Monat, als durch gigantische "Saisonale Anpassungen" und das Birth/Death-Model die neuen Stellen nach oben manipuliert worden waren. Damals bremste dann eine Yen-Intervention die zunächst steigenden Zinsen nach den vermeintlich überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten - und etwas Ähnliches könnte heute auch passieren, falls "überraschenderweise" die Arbeitsmarktdaten heute besser als erwartet ausfallen..
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