ANALYSE-FLASH
RBC zählt Siemens Energy nun zu globalen Top-Favoriten
- RBC nimmt Siemens Energy in Top-Ideen 2026 auf
- Moody bestätigt Outperform mit 200 Euro Kursziel
- Bis 2030: 13 Prozent Wachstum, Ebita plus 40 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 146,2 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +37,12 %/+67,97 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Wird ganz schōn geschūttelt. Aber verständlich.... Die Kleinanleger haben einfach keinen Bock mehr auf dieses hin und her.
1 Schritt vor, 2 zurück.
https://quartr.com/events/siemens-energy-ag-enr-pre-close-call_ojAJL6g0