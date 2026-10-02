DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alzchem von 256 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory bleibe trotz temporärer Schwäche intakt, schrieb Analystin Manuela Stuerzer in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 30 Millionen Euro./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 159,1EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 256
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 256
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Zeitrahmen: 12m
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