DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alzchem von 256 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory bleibe trotz temporärer Schwäche intakt, schrieb Analystin Manuela Stuerzer in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 30 Millionen Euro./ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 159,1EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Manuela Stuerzer

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 256

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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