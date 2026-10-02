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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,84 % - 02.10.2026

    Kursbewegung von +4,84 % bei AIXTRON am 02.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,84 % - 02.10.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Wie hat sich die AIXTRON-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +4,84 % auf 38,80. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,80, mit einem Plus von +4,84 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Der heutige Anstieg bei AIXTRON konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -28,32 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +114,78 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,17 %
    1 Monat +7,05 %
    3 Monate -28,32 %
    1 Jahr +155,67 %
    Stand: 02.10.2026, 10:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung von Aixtron mit Rücksetzern Richtung bzw. unter 36 Euro, trotz eines Anstiegs von etwa 20 Euro zu Jahresbeginn. JPMorgan senkte wegen höherer F&E-Kosten das Ziel auf 54 Euro, bleibt aber übergewichtet und liegt mit Schätzungen über Konsens. Jefferies bestätigt Kauf mit 44 Euro, warnt jedoch vor Bewertungsdruck bei einem Zyklushoch. KI-getriebene Chipnachfrage und MicroLED/Photonik werden als Chancen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,34 Mrd. € wert.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.10.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +0,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,55 %.

    AIXTRON Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der AIXTRON Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AIXTRON Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AIXTRON

    +5,03 %
    +10,27 %
    +7,05 %
    -28,32 %
    +155,67 %
    +5,98 %
    +74,07 %
    +573,94 %
    +539,31 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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