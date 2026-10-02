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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie unter Verkaufsdruck - 02.10.2026

    Am 02.10.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -2,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie unter Verkaufsdruck - 02.10.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 02.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -2,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,9700, mit einem Minus von -2,43 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Evotec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -40,25 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +11,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -44,09 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,70 %
    1 Monat -2,47 %
    3 Monate -40,25 %
    1 Jahr -51,42 %
    Stand: 02.10.2026, 10:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und Hoffnungen auf eine Erholung. Diskutiert werden gemeldete Leerverkäufe, die von 6,23 auf 5,71 % sanken, vor allem wegen einer unterschrittenen Meldeschwelle. Fundamental stehen jahrelang unprofitable Bereiche und Verträge im Fokus; ein Führungswechsel gilt manchen als möglicher Kurstreiber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 527,96 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 02.10. - FTSE Athex 20 stark +0,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,50 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Evotec

    -3,09 %
    +11,70 %
    -2,47 %
    -40,25 %
    -51,42 %
    -83,77 %
    -92,48 %
    -39,43 %
    -80,13 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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