Nike (B) Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 02.10.2026

Die Anleger von Nike (B) müssen heute einen Kursrückgang von -8,92 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 28,45€. Es bleibt ungemütlich für Nike (B): Nach einem Rückgang von -0,03 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,92 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nike (B) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,80 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -10,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -48,25 % verloren.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,41 % 1 Monat -13,88 % 3 Monate -24,80 % 1 Jahr -55,11 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 10:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von über 8% nach Zahlen und die schwache Prognose für 2027: Umsatz und Gewinn sollen weiter sinken, insbesondere wegen China und der Bereinigung bei Sportswear/Jordan. Positiv gesehen werden steigende Margen, sinkende Kosten, hohe Liquidität und Wachstum in Running, Fußball und anderen Performance-Sparten. Für 2028 fehlen konkrete Ziele; charttechnisch werden 30 bzw. 20 US-Dollar diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,21 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PUMA, Under Armour Registered (A) und Co.

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,48 %. VF notiert im Minus, mit -1,56 %. adidas verliert -0,14 %

Lohnt sich ein Investment in die Nike (B) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nike (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nike (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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