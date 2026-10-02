BYD Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD -22,28 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,44 % 1 Monat -11,74 % 3 Monate -5,64 % 1 Jahr -31,87 %

? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 10:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 3%igen Kursrückgang in Hongkong trotz guter Septemberzahlen: 463.561 Fahrzeuge (+17% J/J, +5% M/M), starkes Auslandsgeschäft (+152%), aber weiter schwaches China-Geschäft (-11,8%). Diskutiert werden hohe Anforderungen für das NEV-Jahresziel von 5–5,5 Mio. Fahrzeugen, enttäuschte Markterwartungen, der Gewinnrückgang im Halbjahr sowie Asset-Pooling/Garantierahmen zur Finanzierung. Einzelne hoffen auf eine technische Kursbelebung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,94 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,62 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,79 %. Xylem verliert -0,62 % NIO notiert im Plus, mit +0,99 %. Stellantis notiert im Minus, mit -3,60 %.

BYD Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der BYD Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BYD Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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