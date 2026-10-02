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    Unsichere Maschinen aus China

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    VDMA fordert Importverbote

    Für Sie zusammengefasst
    • VDMA fordert Kontrollen gegen unsichere Maschinenimporte
    • Unsichere Importe gefährden fairen Wettbewerb
    • Firmen verlieren Aufträge durch unsichere Maschinen
    Unsichere Maschinen aus China - VDMA fordert Importverbote
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer fordern eine schärfere Marktüberwachung für Importe aus Drittstaaten, um Lieferungen unsicherer Maschinen nach Europa zu verhindern. Diese gefährdeten einen fairen Wettbewerb und würden europäische Sicherheitsstandards untergraben, kritisierte der Branchenverband VDMA.

    "Hersteller von unsicheren Maschinen aus Drittländern müssen auf eine Schwarze Liste gesetzt werden." Dies müsse unmittelbar ein Importverbot nach sich ziehen, um die Lieferung solcher Maschinen nach Europa zu unterbinden, ähnlich wie es Länder wie die USA und Indien bereits täten, so der Verband.

    Nach einer aktuellen Befragung unter mehr als 400 Mitgliedsfirmen sehen sich knapp zwei Drittel im Wettbewerb mit Maschinen konfrontiert, die wesentliche Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen - oft aus China, aber auch aus anderen Ländern. Genannt werden unter anderem fehlende Notabschaltungen, mangelhafte Schutzvorrichtungen oder Defizite bei der elektrischen Sicherheit. Mehr als die Hälfte der betroffenen Firmen berichtet von Auftragsverlusten, weil die Konkurrenz durch geringere Sicherheitsstandards Preisvorteile erziele. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" vorab berichtet.

    "Sicherheit darf kein Wettbewerbsnachteil sein"

    Als Herkunftsland Nummer eins für unsichere Maschinen nennen die befragten Firmen aus knapp 20 Fachzweigen des Maschinen- und Anlagenbaus China (52 Prozent). Es folgen Indien und die Türkei. In 37 Prozent der Fälle ließ sich die Herkunft nicht klar zuordnen.

    "Sicherheit darf kein Wettbewerbsnachteil sein", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. "Unsere Unternehmen halten europäische Sicherheitsvorschriften ein und stecken erhebliche Ressourcen in sichere Maschinen. Sie dürfen nicht gegenüber Anbietern benachteiligt werden, die gesetzliche Anforderungen missachten und dadurch Kostenvorteile erzielen."

    Der VDMA fordert neben Importverboten für auffällige Hersteller zudem schärfere Produktkontrollen und eine Marktüberwachung aus einer Hand. "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die bestehenden Strukturen der Marktüberwachung nicht ausreichen, um unsichere Produkte wirksam vom europäischen Markt fernzuhalten". Die Folgen seien auch Sicherheitsrisiken für Beschäftigte./als/DP/jha







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