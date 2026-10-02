DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 82 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie des Verkehrstechnik-Konzerns überzeuge, aber operativ bestehe Nachholbedarf, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Kapitalmarkttag./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 51,40EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 82
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