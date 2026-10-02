ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Underweight'
- JPMorgan senkt Nikes Kursziel von 40 auf 33 US-Dollar
- JPMorgan belässt Nike-Einstufung auf Underweight
- Schwacher Ausblick belastet alle Regionen in Q2 und Halbjahr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 40 auf 33 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und zweiten Halbjahr unter Druck./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 28,36 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +17,73 %/+60,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 33 US-Dollar
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Nike erzielt Fortschritte im Sportgeschäft, erwartet aber weitere Belastungen durch die Sanierung von Sportswear, Jordan und China. Für 2027 prognostiziert das Management sinkende Umsätze und Gewinne. Die Belastungen reichen voraussichtlich bis in 2028. Die größten Einsparungen aus dem Umbauprogramm Pace sollen 2029 und 2030 entstehen.
In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?