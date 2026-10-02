JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Underweight'

Nike erzielt Fortschritte im Sportgeschäft, erwartet aber weitere Belastungen durch die Sanierung von Sportswear, Jordan und China. Für 2027 prognostiziert das Management sinkende Umsätze und Gewinne. Die Belastungen reichen voraussichtlich bis in 2028. Die größten Einsparungen aus dem Umbauprogramm Pace sollen 2029 und 2030 entstehen.





Fussball, Running und bestimmte neue Schuhmodelle wuchsen zweistellig. PErformance auf das sich Nike zukünftig konzentriert wuchs im hohen einstelligen Prozentbereich konnte aber die teilweise bewusst in Kauf genommenen Umsatzeinbrüche noch nicht ausgelichen.





Q1 Geschäftsjahr 2027

Das Quartal lag im Rahmen der Erwartungen. Das Performancegeschäft wuchs im hohen einstelligen Prozentbereich. Dieses Wachstum reicht aber noch nicht aus, um die Schwäche bei Sportswear, Jordan und China auszugleichen.





Weiterer Verlauf 2027

Nike reduziert gezielt das Angebot älterer und übermäßig verbreiteter Produkte. Ziel sind weniger Rabatte, höhere Begehrlichkeit und mehr Verkäufe zum regulären Preis. Das belastet zunächst den Umsatz.





Geschäftsjahr 2028

Die neue regionale Organisation soll starten: Americas, EMEA sowie Asien-Pazifik einschließlich Greater China. Weniger Hierarchieebenen und stärkere lokale Teams sollen Entscheidungen beschleunigen. Eine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose für 2028 nennt Hill nicht.





Langfristig 2029+

Die Sportoffensive soll durch „Pace“ auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden. Nike will schneller entwickeln, lokaler agieren und produktiver arbeiten. Insgesamt wird die Zahl der Stellen sinken. Weitere Details sollen im November folgen.





Wachstumsbereiche: Running, weltweiter Fußball, Tennis und Golf wachsen zweistellig. Basketball wächst in Nordamerika zweistellig.





China: Umsatz −26% im letzten Quartal. Nike reduziert ungeeignete Onlinevertriebswege, konzentriert sich auf wenige offizielle Plattformshops und modernisiert den stationären Handel. Die Bereinigung dauert mehrere Saisons. Eine lokal entwickelte Kollektion soll im Oktober zunächst ausschließlich stationär starten. Der Einbruch entsprach den Erwartungen nachdem man die meisten Vertriebskanäle über Naccht geschlossen hat. Hill sagte auch, dass man dabei ist seine Shops in China komplett zu modernisieren.





Wichtig ist, das haben Hill und Denton mehrfach betont, dass Nike für 2027 also das aktuelle GJ den untersten möglichen Rand für die Prognosen herausgegeben hat. Darin enthalten ist bereits ein weiterer möglicher starker Einbruch in China für das Gesamtjahr. Die Zahlen bilden also bereits das Worst Case Szenario ab.





Über 2027 hinaus gab es keine Aussagen bzgl. konkreter Zahlen! Aber im November kommt laut Hill die Rückkehr zu den Prognosen. Dann stellt Nike seine Erwartungen für die nächsten 5 Jahre also bis zum GJ 2031 vor!





Meine Einschätzung ist, es gibt nichts neues! Hill und Denton haben das gesagt was sie seit 2 Jahren sagen, also Denton zum ersten Mal er ist ja neu. Nike schrumpft bewusst beim Umsatz, um den kompletten Vertrieb neu aufzubauen. Es gibt positive Entwicklungen, denn das was man bereits verändert hat wächst teilweise prozentual uweistellig mindestens aber hoch einstellig. Dieses Wachstum kann die teilweise bewussten Einbrüche aber noch nicht kompensieren. Hill sagte auch, dass man viel zu viel abhängig von einzelnen Modellen wie Jordan ist teilweise erwirtschaftet 1 Modell 13% des gesamten Umsatzes was verrückt ist.





Damit bleibt das was gesagt wurde stehen, 2027 ist ein Übergangsjahr ab 2028 kann man mit einer sichtbaren Erholung rechnen im Umsatz, während die Margen ja bereits wachsen.





Denton hat auf die Frage ob die hohe Dividende weiterhin finanzierbar ist sinngemäß geantwortet, dass die Nike Dividende nicht zu disposition steht. Die Divi Rendite nährt sich ja nun den 5% pro Jahr.





Wichtig ist, dass ein Maßnahme vor allem Nordamerika treffen wird, das aber bereits mit den Händlern besprochen wurde. Hier soll es zukünftig zu längeren Abständen bei den beliebten Retromodellen kommen, da die sich teilweise gegenseitig den Umsatz torpedieren.





Hill hat auf den November verwiesen wenn es um konkrete Zahlen für die Zukunft ging. Damit bleibt für letzten Quartal quasi nur die sichtbaren Auswirkungen stehen, mit dem Hinweis das was man bereits verändert hat sehr gut auf die Maßnahmen mit ordentlichen Wachstum reagiert. Der Weg aus der Krise wird erst im November skiziert als der konkrete Gesamtplan. Gleichzeitig hat man für 2027 den untersten Maßstab für die Prognosen genommen,.