AUTO1 Group Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 02.10.2026

Rote Vorzeichen bei AUTO1 Group: Der Kurs rutscht um -5,35 % auf 16,450€ ab. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei AUTO1 Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -6,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,46 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,73 % im Plus-Minus-Bereich. AUTO1 Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,12 % 1 Monat -21,08 % 3 Monate -28,17 % 1 Jahr -40,93 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 02.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AUTO1 Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AUTO1 Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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