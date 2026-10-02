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    MLP erhöht Prognose für operativen Gewinn 2026 leicht - Aktie gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • MLP hebt Ebit-Ziel auf 110 bis 120 Millionen Euro
    • MLP erwartet im dritten Quartal deutlich mehr Ebit
    • Erfolgsvergütungen bringen 21 statt 2,8 Mio. Euro
    MLP erhöht Prognose für operativen Gewinn 2026 leicht - Aktie gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP erwartet dank gut laufender Geschäfte eine deutlich bessere Gewinnentwicklung für das dritte Quartal und hat deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Ebit-Prognose für das Gesamtjahr wird auf 110 bis 120 Millionen Euro angehoben, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag überraschend mitteilte. Zuvor war MLP von 100 bis 110 Millionen ausgegangen. Für das dritte Quartal werde ein deutlich über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegender Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet. Der Kurs der Aktie legte zuletzt um rund vier Prozent zu.

    Als Grund nannte MLP die gute Entwicklung der sogenannten erfolgsabhängigen Vergütungen. Diese fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen belaufe sich im dritten Quartal 2026 auf rund 21 Millionen Euro nach 2,8 Millionen ein Jahr zuvor, hieß es weiter.

    Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal sollen am 12. November veröffentlicht werden./stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 10,28 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,00 %/-22,18 % bedeutet.





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