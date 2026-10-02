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    Chartanalyse

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    Boeing-Aktie im zähen Bärenmarkt: Erholung stockt unter wichtigen Hürden

    Die Boeing-Aktie steckt nach Jahren extremer Schwankungen weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Trotz spürbarer Erholung vom Tief bei knapp 125 US-Dollar bleibt der Kurs weit unter früheren Höchstständen – Anleger hoffen auf Bodenbildung, doch der Trend bleibt fragil.

    Chartanalyse - Boeing-Aktie im zähen Bärenmarkt: Erholung stockt unter wichtigen Hürden
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Überblick über die Kursentwicklung der Boeing-Aktie

    Auf Drei-Jahres-Sicht zeigt die Boeing-Aktie einen sehr volatilen, aber insgesamt abwärtsgerichteten Verlauf. Nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung erreichte der Titel im Dezember 2023 mit 242,05 US-Dollar sein Drei-Jahres-Hoch. In der Folge dominierte eine langgezogene Korrektur, die den Kurs über mehrere Zwischenstationen bis in den Bereich deutlich unter 150 US-Dollar drückte. Ihren markantesten Tiefpunkt markierte die Aktie im April 2025 bei 124,86 US-Dollar, womit ein breiter, nach unten geöffneter Abwärtstrendkanal bestätigt wurde. Seit diesem Tief gelang zwar eine spürbare Erholung, der Sprung zurück in Richtung der alten Hochzone blieb jedoch klar aus.

    Aktuelle Lage im Chartbild

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 171,18 US-Dollar (Stand 2026-10-01). Damit notiert Boeing deutlich unter dem Drei-Jahres-Hoch von 242,05 US-Dollar und zugleich klar über dem Tief bei 124,86 US-Dollar. Relativ zur gesamten Handelsspanne der vergangenen drei Jahre befindet sich der Kurs damit im unteren Mittelfeld: Vom Tiefpunkt hat sich die Aktie um rund 46 US-Dollar erholt, bleibt aber weit von der Hochzone entfernt. Charttechnisch befindet sich das Papier damit in einer Phase der Bodenbildung nach einem ausgeprägten Bärenmarkt, ohne dass ein nachhaltiger Trendwechsel nach oben bislang bestätigt wäre.

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    Abstand zur 200-Tage-Linie und Trendinterpretation

    Die 200-Tage-Linie lässt sich aus den gelieferten Kursen nur näherungsweise ableiten. Nach dem Tief im April 2025 um 125 US-Dollar folgte eine kräftige Erholungsphase in den Bereich von etwa 190 bis gut über 200 US-Dollar, auf die eine längere Seitwärts- bis leichte Abwärtsphase zwischen grob 180 und 200 US-Dollar folgte. Aus diesem Verlauf ergibt sich eine aktuell leicht fallende 200-Tage-Linie, die grob im Bereich von rund 185 bis 190 US-Dollar verläuft. Mit einem Schlusskurs von 171,18 US-Dollar notiert Boeing damit schätzungsweise etwa 8 bis 10 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Aus technischer Sicht signalisiert dieser Abstand weiterhin einen übergeordnet intakten Abwärtstrend, in dem die jüngste Erholung bislang nur als Gegenbewegung zu werten ist.

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    Unterstützungen und Widerstände im Boeing-Chart

    Kurzfristig verläuft eine wichtige Unterstützung unmittelbar im Bereich um 170 US-Dollar, der in den vergangenen Monaten mehrfach von oben getestet wurde und aktuell erneut im Fokus steht. Fällt diese Zone überzeugend, rücken der Bereich 160 bis 165 US-Dollar sowie die tieferliegenden Böden zwischen 135 und 150 US-Dollar als nächste Haltezonen in den Vordergrund. Langfristig bleibt das Areal um 125 bis 130 US-Dollar als markantestes Drei-Jahres-Tief die zentrale Untergrenze im Chart. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 180 und 185 US-Dollar auf einen ersten relevanten Widerstand, wo in der Vergangenheit mehrfach Aufwärtsbewegungen ausliefen. Darüber bildet die breite Zone von etwa 195 bis 205 US-Dollar eine entscheidende Barriere: Erst ein Ausbruch über diese Region würde das technische Bild nachhaltig aufhellen und den Weg in Richtung des fernliegenden Drei-Jahres-Hochs bei 242,05 US-Dollar wieder öffnen.

    Boeing

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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