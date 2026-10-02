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    Metro gibt Kasachstan-Geschäft auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Metro zieht sich bis März 2027 aus Kasachstan zurück
    • Sechs Märkte schließen, rund 650 Beschäftigte betroffen
    • Der Rückzug hat keinen Bezug zum Russland-Aus
    Metro gibt Kasachstan-Geschäft auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOSKAU/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Lebensmittel-Großhändler Metro zieht sich nach knapp zwei Jahrzehnten aus Kasachstan zurück. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, stellt man das Geschäft in dem zentralasiatischen Staat bis Ende März 2027 ein. Sechs Großmärkte und das Belieferungsgeschäft werden geschlossen, betroffen sind rund 650 Beschäftigte. Die Entscheidung sei nach einer Prüfung der langfristigen Perspektiven erfolgt, der Aufbau einer tragfähigen Grundlage für nachhaltiges Wachstum sei in Kasachstan "herausfordernd".

    Metro war 2009 in den kasachischen Markt eingestiegen. Im Geschäftsjahr 2024/25 kam der Konzern dort auf einen Umsatz von 143 Millionen Euro - das waren 0,4 Prozent des Konzernumsatzes von 32,4 Milliarden Euro. Man bedauere die Entscheidung, sagte die Metro-Arbeitsdirektorin Christiane Giesen. "Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung der langfristigen Perspektiven des Geschäfts und stellt in keiner Weise das Engagement und die Leistungen unseres Teams in Kasachstan infrage."

    Kein Zusammenhang mit Russland-Aus

    Im Nachbarstaat Russland ist ebenfalls Schluss, Präsident Wladimir Putin ließ das Metro-Geschäft unlängst unter Zwangsverwaltung nehmen. In Russland war Metro seit 2001 aktiv, zuletzt kam der deutsche Konzern dort auf 91 Großhandelsgeschäfte und rund 9.000 Mitarbeiter. Konzernweit hatte Metro Ende September 2025 rund 84.000 Beschäftigte.

    Der Düsseldorfer Konzern erklärte, dass man keine operative Kontrolle mehr über Metro Russland habe. Das Eigentum an Metro Russland bleibe aber formal bei der Metro AG . Das Unternehmen sprach ebenfalls von einer "vorübergehenden Zwangsverwaltung". Eine Konzernsprecherin sagte, dass es zwischen der Entwicklung in Russland und der Entscheidung zu Kasachstan keinen Zusammenhang gebe. Die zeitliche Nähe sei zufällig./wdw/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur METRO Aktie

    Die METRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,315 auf Baader Bank (16. April 2025, 20:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der METRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von METRO bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..







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