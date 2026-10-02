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    AKTIE IM FOKUS

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    Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt steigt um 3,8 Prozent auf Dreiwochenhoch
    • Kepler Cheuvreux empfiehlt Hensoldt zum Kauf
    • Hensoldt dürfte Ziele schlagen und Prognose anheben
    AKTIE IM FOKUS - Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von der nächsten optimistischen Analystenstimme zeigen sich die Hensoldt-Aktien am Freitag stärker als andere Rüstungswerte. Während die Papiere von Rheinmetall um 0,6 Prozent zulegten und Renk sich um 1,7 Prozent von ihren jüngsten Verlusten erholten, stieg der Hensoldt-Kurs am Vormittag um 3,8 Prozent auf das höchste Niveau seit mehr als drei Wochen.

    Hensoldt wurde am Vortag von der Bank of America auf die Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich gesetzt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus. Aymeric Poulain sieht bei dem Spezialisten für Rüstungselekronik nach der jüngsten Abwertung des ganzen Sektors eine Kaufchance, auch wenn er langfristig weiter an der Bewertung und dem Wachstum nach dem derzeitigen Boom zweifelt.

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    Poulain geht davon aus, dass Hensoldt im dritten Quartal die Ziele übertroffen hat und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen wird. Ein beschleunigter Auftragseingang im vierten Quartal und der Kapitalmarkttag im November böten weitere kurzfristige Wachstumstreiber für eine Aktie, die eigentlich nur auf einen Impuls gewartet habe, glaubt er.

    Mit dem Anstieg bestätigt sich das zuletzt individuell positivere Bild für Hensoldt. Auf Sicht von einer Woche und drei Monaten notiert der Kurs im Plus, während Rheinmetall und Renk in diesen Zeiträumen jeweils Federn gelassen haben./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 955,3 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +66,98 %/+98,29 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Qualität des Rheinmetall-Backlogs: 56,342 Mrd. € gelten als fester Auftragsbestand, 24,126 Mrd. € als erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen. Umstritten ist, wie sicher deren vollständige Nutzung ist, da Abrufe optional oder an Bedingungen gebunden sein können. Geopolitische Spannungen könnten die Abrufwahrscheinlichkeit erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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