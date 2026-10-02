AKTIE IM FOKUS
Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch
- Hensoldt steigt um 3,8 Prozent auf Dreiwochenhoch
- Kepler Cheuvreux empfiehlt Hensoldt zum Kauf
- Hensoldt dürfte Ziele schlagen und Prognose anheben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von der nächsten optimistischen Analystenstimme zeigen sich die Hensoldt-Aktien am Freitag stärker als andere Rüstungswerte. Während die Papiere von Rheinmetall um 0,6 Prozent zulegten und Renk sich um 1,7 Prozent von ihren jüngsten Verlusten erholten, stieg der Hensoldt-Kurs am Vormittag um 3,8 Prozent auf das höchste Niveau seit mehr als drei Wochen.
Hensoldt wurde am Vortag von der Bank of America auf die Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich gesetzt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus. Aymeric Poulain sieht bei dem Spezialisten für Rüstungselekronik nach der jüngsten Abwertung des ganzen Sektors eine Kaufchance, auch wenn er langfristig weiter an der Bewertung und dem Wachstum nach dem derzeitigen Boom zweifelt.
Poulain geht davon aus, dass Hensoldt im dritten Quartal die Ziele übertroffen hat und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen wird. Ein beschleunigter Auftragseingang im vierten Quartal und der Kapitalmarkttag im November böten weitere kurzfristige Wachstumstreiber für eine Aktie, die eigentlich nur auf einen Impuls gewartet habe, glaubt er.
Mit dem Anstieg bestätigt sich das zuletzt individuell positivere Bild für Hensoldt. Auf Sicht von einer Woche und drei Monaten notiert der Kurs im Plus, während Rheinmetall und Renk in diesen Zeiträumen jeweils Federn gelassen haben./tih/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 955,3 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +66,98 %/+98,29 % bedeutet.
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Weil das auch so viel ausmacht wenn ne Handvoll User in nem Börsenforum ihre paar Aktien verkaufen, ne? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif da steigen meine Shorts gleich um 20 Prozent wenn Opa Willi seine zehn Aktien aus dem Depot wirft...
Du darfst aber gerne selbst die Differenz zwischen EBT und EBIT im Fall von RHM ermitteln und mir dann mitteilen, ob meine vereinfachte Aussage in der Tendenz - und nur darum ging es bei einem Blick über 4 Jahre nach vorn - etwa falsch ist. (Du kannst es dir auch schenken - sie ist definitiv nicht falsch im Sinne von sinnentstellend! Und nur darum ging es: Da schreibt einer Kurse von 1.000 wären über Jahre unerreichbar, 500 realistisch, und ich begründe, dass eher Kurse von 2.000 zu erwarten sind bei plangemäßem Geschäftsgang - und die Aufträge dafür sind überwiegend schon da).
Aber Kritik ist ja so einfach, einfach mal einen raushauen, nur kann man sich mit ungeeigneter Kritik auch entblößen….
Ausserdem versteht das Management sein Geschäft, ganz im Gegenteil zu einigen Kommentatoren hier, die schlicht keine Ahnung haben, worüber sie schreiben.