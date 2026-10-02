Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch

Kwerdenker schrieb 28.09.26, 12:28

Ich kann deine Irritation verstehen, aber meine Vereinfachung kommt daher, dass wir als Berater in der Unternehmensbewertung mit Multiples arbeiten, die wir entweder auf der Basis des EBIT oder der des EBITDA berechnen. Das wird natürlich dann mit einem Abschlag für zinstragende Verbindlichkeiten versehen, kann also bei hohem Verschuldungsgrad auch zu erheblichen Wertabschlägen führen.



Du darfst aber gerne selbst die Differenz zwischen EBT und EBIT im Fall von RHM ermitteln und mir dann mitteilen, ob meine vereinfachte Aussage in der Tendenz - und nur darum ging es bei einem Blick über 4 Jahre nach vorn - etwa falsch ist. (Du kannst es dir auch schenken - sie ist definitiv nicht falsch im Sinne von sinnentstellend! Und nur darum ging es: Da schreibt einer Kurse von 1.000 wären über Jahre unerreichbar, 500 realistisch, und ich begründe, dass eher Kurse von 2.000 zu erwarten sind bei plangemäßem Geschäftsgang - und die Aufträge dafür sind überwiegend schon da).



Aber Kritik ist ja so einfach, einfach mal einen raushauen, nur kann man sich mit ungeeigneter Kritik auch entblößen….