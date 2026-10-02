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    Frequency Exchange gibt weltweite Premiere von „Superhuman 2

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    The Rebirth“ mit Präsentation von NIKKI Wellness Technology bekannt

    Frequency Exchange gibt weltweite Premiere von „Superhuman 2 - The Rebirth“ mit Präsentation von NIKKI Wellness Technology bekannt

     

    *KI-generiertes Bild

     

    Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ) (OTCQB: FRECF) (FWB: YC6) („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die bevorstehende weltweite Premiere von „Superhuman 2: The Rebirth“, der neuen vierteiligen Doku-Serie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory, ankündigen zu können. Die Produktion feierte am 26. September 2026 ihr Debüt als Official Selection des DaVinci International Film Festivals. Darauf folgt am 4. Oktober 2026 die Weltpremiere mit rotem Teppich im Saban Theatre in Beverly Hills. Die digitale Veröffentlichung ist für den 30. Oktober 2026 geplant.

     

    NIKKI Wellness Technology, die frequenzbasierte Flagship-Wellness-Plattform mit dazugehörigem Wearable von Frequency Exchange, ist der Hauptpartner der Produktion. NIKKI wird in der Doku-Serie als führender Innovator auf dem Gebiet moderner Wellness-Technologien an prominenter Stelle präsentiert. Der Film stellt dem Publikum neuartige Ansätze zur Optimierung von menschlichem Potenzial, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden vor und stellt für Frequency Exchange einen wichtigen Meilenstein hinsichtlich der Sichtbarkeit dar, während das Unternehmen die Vermarktung in Nordamerika, im Nahen Osten sowie in anderen internationalen Märkten vorantreibt.

     

    Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange, kommentiert: „Die Premiere von ‚Superhuman 2: The Rebirth‘ positioniert NIKKI zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Markteinführung als Pionier der Wellness-Technologie. Wir sind überzeugt, dass diese Präsenz unsere globalen Expansionsbemühungen unterstützen und die Marktbekanntheit stärken wird, während die Nachfrage nach frequenzbasierten Wellness-Lösungen weiter wächst.“

     

    Die Steigerung des Bekanntheitsgrads fällt mit der intensivierten Vermarktung von NIKKI durch Frequency Exchange und der bereits im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zusammen (die „Platzierung“). Die Platzierung bietet Anlegern die Möglichkeit, sich zu einem Preis von 0,25 $ pro Wertpapiereinheit zu beteiligen. Jede solche Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer Beschleunigungsklausel, zum Preis von 0,40 $ ausgeübt werden.

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